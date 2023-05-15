Шесть девушек из Приморья стали полуфиналистками конкурса «Мисс Офис»

Девушки прошли в полуфинал. Фото: из соцсетей

Шесть девушек из Приморского края прошли в полуфинал Международного конкурса красоты «Мисс Офис». Его основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Регион в полуфинале представят девушки, которых отобрали жюри. Это Дарья Рощупкина, ведущий юрист НО КА ВЛАДПРАВО, Анна Золина, помощник руководителя ООО «Восточный полюс», Вера Бодрова, главный специалист ООО «Научно-Технический Центр ЭКО Проект», Екатерина Ващенко, менеджер по логистике ООО «Транзит», Наталья Захарчук, документовед 1-й категории КГАУ МФЦ Приморского края.

Теперь их ждет интернет-голосование за выход в финал. Только 30 участниц попадут в Москву на финальное шоу. Победительница получит титул «Мисс Офис – 2023» и главный приз – 3 000 000 рублей.

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