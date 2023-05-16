Причины отключений – аварийный и плановый ремонт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ряд отключений холодного водоснабжения прокатится по Владивостоку во вторник, 16 мая. Об этом сообщает Примводоканал. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключать холодную воду начнут с 9 часов утра. До 20 часов вечера по причине плановых ремонтных работ водоснабжение будет отсутствовать в домах по улицам:

Абрекская; Академический переулок; Всеволода Сибирцева; Володарского, 1-47; Капитана Шефнера; Лазо 4-8; Маньчжурская; Металлистов; Махалина, 9-21; Пушкинская; Светланская, 65-157; Славянская, 6а; Шкипера Гека.

Из-за производства аварийных ремонтных работ до 20 часов вечера воды не будет по улицам:

Гамарника, 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 3, 3а; проспект 100-летия Владивостока, 103, 103а, 68, 68а ,54а, 54, 66, 64, 62, 60, 60а, 70, 72, 72а, 74; Русская, 5, 5а, 5б, 9, 9б, 11, 17г, 19, 19в, 21а, 16, 16б, 16 стр. 9, 40, 40в, 44, 46, 46б, 46в, 48, 52.

Жителей дальневосточной столицы просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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