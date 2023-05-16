Портал в ад: во Владивостоке автомобиль провалился в яму на дороге, водителя увезла скорая помощь

Фото: скриншот из видео. Фото: dpskontrol_125rus

Беспечность дорожных рабочих и владивостокский туман сыграли злую шутку с местным автомобилистом. На одной из дорог в дальневосточной столице дорожники вырыли внушительных размеров яму рядом с тротуаром, вот только предупреждающие знаки или любые другие обозначения поставить почему-то забыли. В западню угодил джип, водитель серьезно пострадал. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось минувшим вечером понедельника, 15 мая, в районе Нейбута. Неподалеку от автобусной остановки «Панфилова» проводятся какие-то работы: специалисты сняли часть дорожного полотна рядом с тротуаром, образовался котлован. По неизвестным пока причинам огородить небезопасное для водителей и в том числе пешеходов место никто не удосужился. В условиях плохой видимости – почти весь день Владивосток был в тумане – разглядеть яму почти невозможно. Так и случилось с водителем джипа, который просто не увидел, что часть асфальта снята.

Внедорожник частично провалился под землю, завалившись на бок. Во время аварий водитель сильно ударился головой о лобовое стекло. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и госпитализировали мужчину в лечебное учреждение.

Между тем местные жители говорят, что яма привлекла их внимание почти сразу же.

– Я на днях этот ров видела. Подумала, что можно залететь. Не видно ни зги.

Справедливости ради, один из местных жителей сообщил, что один конус возле разрытой части трассы все же стоял, однако тем, кто едет на высокой машине, увидеть его могло быть все-таки сложно – слишком уж маленькое «оповещение» об опасности.

Кто теперь будет возмещать ущерб пострадавшему в аварии мужчине – пока неизвестно. Информации о том, что после ДТП котлован огородили, тоже нет. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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