Охота на тюнинг. Водителей Владивостока предупредили о рейде

Внесения изменений предусмотрены правилами и могут быть узаконены путем проведения определенных процедур. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье проходят рейды по пресечению эксплуатации транспортных средств, не соответствующих требованиям безопасности. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, инспекторы ДПС проверяют машины на предмет так называемого тюнинга. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для начала объясним, что же такое тюнинг. Если говорить простым языком, то это переделка автомобиля путем изменения заводских характеристик. Заниматься этим, конечно же, никто не запрещает, вот только есть загвоздка – все изменения необходимо регистрировать через ближайшие управления ГИБДД. Здесь любителей тюнинга ждет еще один сюрприз – не все конструкции разрешены, а потому есть риск, что после «модернизации» эксплуатировать автомобиль не разрешат. Причин масса, но самая главная – нарушение требований безопасности дорожного движения.

– На сегодняшний день внесения изменений предусмотрены определенными правилами и могут быть узаконены путем проведения определенных процедур, – уточнил заместитель начальника отдела технического и дорожного надзора регистрационно-экзаменационной работы Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Даниил Борисенко.

Чтобы внести изменения в конструкцию, необходимо обратиться в сертифицированную испытательную лабораторию. Там владельцу транспорта выдадут заключение предварительной технической экспертизы. После этого с документом следует обратиться в подразделение ГИБДД.

– Далее гражданин обращается в сертифицированный центр, где производит работы по монтажу, после чего в испытательной лаборатории получает протокол технической экспертизы. Эти документы и само транспортное средство владелец предоставляет на пункт технического осмотра. После чего уже весь пакет документов подает в подразделение Государственной инспекции. По результатам проверки владелец получает свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, на основании которого вносятся изменения, – рассказал о порядке действий отдела начальник отделения межрайонного отдела регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Александр Микшевич.

В полиции еще раз напомнили о том, что, если разрешающих документов нет, последствия могут быть очень серьезными – вплоть до прекращения регистрации автомобиля.

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