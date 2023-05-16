В Надеждинском районе 45-летний приморец и его 15-летний подельник устроили разбойное нападение

Неизвестные похитили телевизор, сотовый телефон и документы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы ДПС задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения в Надеждинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В частный дом, расположенный на улице Матросово в Раздольном, ворвались двое человек. Неизвестные похитили телевизор, сотовый телефон и документы. На сообщение о происшествии сразу же отреагировали дежуривший неподалеку экипаж ДПС.

На улице Блюхера сотрудники полиции заметили двух подозрительных граждан, которые очень уж подходили под описание на ориентировке. При виде патрульного автомобиля мужчины попытались скрыться, однако полицейским все же удалось их задержать. 45-летнего мужчину и 15-летнего подростка доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

В ведомстве уточнили, что мужчина ранее уже был судим за совершение тяжких преступлений. О 15-летнем налетчике такой информации нет, судя по всему, для него подобный опыт первый. В отношении двух злоумышленников заведено уголовное дело – разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. А пока подозреваемых заключили под стражу – в ожидании суда.

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