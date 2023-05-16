Малоизученный редкий ремнезуб погиб на берегу в Находке

Кадрами видео приморцы поделились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

В Находке в районе бухты Тунгус на берег выбросило на берег. Мормлека обнаружил местный житель и поделился кадрами в социальных сетях. Мужчина пытался спасти бедолагу, однако все старания оказались тщетны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика видно, как мормлек что есть силы дергается всем телом будто бы в попытках вернуться в воду. В этом время его и находит приморец.

– Дельфин застрял, пойду мокнуть и толкать его обратно.

Однако операция по спасению не увенчалась успехом, пользователи социальных сетей сообщили, что животное погибло, но от чего именно – остается загадкой. Некоторые предполагают, что его могли заколоть ножом, чтобы в будущем питаться его мясом, однако другие приморцы эту версию опровергают.

– На его теле были незначительные царапины от камней. Видимо от того, что волной било о берег или от того, что тащили, – рассказывает местная жительница.

Позже выяснилось, что выброшенным мормлеком оказался командорский ремнезуб – представитель малоизученной группы.

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