В Приморье заработал чат-бот в Telegram для участников СВО и их семей

Виртуальный помощник будет давать исчерпывающую информацию в формате онлайн-консультаций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чат-бот по мерам поддержки для участников спецоперации и их семей заработал в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Виртуальный помощник призван давать исчерпывающую информацию в формате онлайн-консультаций. Получить их можно прямо в смартфоне, в одном из популярных на сегодняшний день мессенджеров – Telegram. Чтобы воспользоваться помощью бота, пройдите по ссылке. Если Вы просматриваете сайт «Комсомолки» с телефона, то гиперссылка автоматические перенесет вас в мессенджер на смартфоне. Если же Вы читаете «КП» с компьютера, то будет предложено установить Telegram на устройство или продолжить работу в браузере, но после авторизации. Далее алгоритм действий очень простой.

– Заходите в чат-бот, выбираете интересующую вас меру и получаете по ней всю необходимую информацию, – уточнила глава министерства труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Аналогичная вкладка появилась и на сайте, где участники спецоперации и их семьи могут найти ответы на все вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.