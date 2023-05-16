Во Владивостоке проезд на Героев Тихоокеанцев ограничат до середины августа

Альтернативный объезд организуют на Каштановой, Кипарисовой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В предстоящие выходные во Владивостоке стартует ремонт дороги на Героев Тихоокеанцев от дома №16 до №20. Из-за работ на данном участке ограничат проезд, рассказали в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились специалисты управления дорог мэрии, дорогу решили сделать бетонной, поэтому подрядчику необходимо провести демонтаж старого покрытия и смонтировать армированный каркас. Все работы компания «ИнвестСтройТорг» должна завершить к середине августа этого года.

Пока будет проводиться ремонт, на участке запретят движение и парковку автомобилей. Ограничения введут 20 мая в 8:00 и продлятся они до 15 августа 23:00. Альтернативный объезд организуют на Каштановой, Кипарисовой и Героев Тихоокеанцев.

В этом строительном сезоне владивостокские дорожники планируют привести в порядок около 30 участков трасс среди которых Давыдова, Луговая, Олега Кошевого, Шуйская и другие.

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