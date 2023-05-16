Акция Примтеплоэнерго по списанию пени близится к завершению

До завершения акции осталось меньше двух недель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Меньше двух недель осталось до завершения акции по списанию пени, которая проходит в Примтеплоэнерго.

Стать участником акции могут абоненты, оплатившие услуги предприятия, включая счета за апрель текущего года. Оплата должна быть произведена не позднее 25 мая.

Данное мероприятие дает возможность абонентам избавиться от долгов, сэкономив расходы за счет списания существенной суммы задолженности, образовавшейся в результате начисления пени. Также при соблюдении условий акции спишутся пени, предъявленные к взысканию в судебном порядке.

По информации начальника управления сбыта Примтеплоэнерго Елены Минченко, в предыдущей акции приняли участие 2716 лицевых счетов, по которым списано свыше 10,5 миллионов рублей пени.

Итоги акции будут отражены в квитанции за май 2023 года.

В предыдущей акции приняли участие 2716 лицевых счетов. Фото: Примтеплоэнерго.

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