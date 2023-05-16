Судебные приставы на Камчатке спасли девочку и ее маленького шпица от стаи бродячих собак

Ольга Грициенко и Александр Шило. Фото: УФССП по Камчатскому краю

На Камчатке судебные приставы спасли ребенка и маленького шпица от растерзания. Вечером на девочку с питомцем напала стая бродящих собак, рассказали в пресс-службе УФССП по Камчатскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Вечером судебные приставы – исполнитель Ольга Грициенко и обеспечивающий ее безопасность сотрудник Александр Шило проверяли должников в микрорайоне Авача. На придомовой территории они составляли акт описи автомобиля, и в этот момент они услышали детский крик.

Приставы увидели, что крупные бездомные собаки напали на маленького шпица и его юную хозяйку. Не теряя времени, Ольга побежала к ребенку и увела ее подальше от своры беспризорных псов. Пока исполнитель утешала шокированную девочку, Александр бросился спасать ее питомца.

Шпиц серьезно пострадал от клыков других собак, но ему вовремя оказали ветеринарную помощь, врачи смогли сохранить его жизнь. Мама девочки отправила на имя руководителя УФССП письмо с благодарностью.

Напомним, что в Дальнегорске домашняя овчарка напала на маленького йорка. Агрессивный пес буквально вырывал маленького питомца из рук хозяйки и успокоился только тогда, когда его прогнал прохожий. Однако Маруся не смогла оправиться от полученных ран и скончалась на операционном столе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.