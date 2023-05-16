Творческие коллективы из Приморья получат по полмиллиона рублей на новые проекты

Фото: министерство культуры и архивного дела Приморского края.

Десять приморских творческих коллективов получат из краевого бюджета гранты по полмиллиона рублей. Среди победителей – представители Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Пожарского округа и других муниципалитетов края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Одним из требований конкурса было звание «Образцовый коллектив любительского художественного творчества» или «Народный коллектив любительского художественного творчества». Численность – не менее 30 человек в группе. Получается, что в конкурсе участвовали самые крупные творческие объединения, которые, кстати, регулярно представляют Приморский край на международных и национальных конкурсах.

Так, по данным министерства культурны и архивного дела в Приморье, полмиллиона рублей получат: заслуженный коллектив Приморского края образцового музыкального театра «Овация» и образцовый танцевальный коллектив любительского художественного творчества «Стрекоза» из Владивостока, заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества образцового танцевального ансамбля «Новое поколение» – Дальнегорск, образцовый ансамбль народной песни «Перезвон», заслуженный коллектив Приморского края образцовый ансамбль танца «Карнавал» и народный коллектив любительского художественного творчества «Мистерия Буфф» из Уссурийска, образцовый коллектив любительского художественного творчества хор народной песни «Оберег» – Арсеньев, образцовый хореографический коллектив «Аквамаринки» – Лучегорск, народный ансамбль казачьей песни «Багатица» – Находка, и заслуженный коллектив Приморского края образцового ансамбля танца «Ариэль» – Фокино.

Полученные деньги можно будет потратить на создание и показ театральных постановок, изготовление новых костюмов, покупку звуковой техники и музыкальных инструментов – на все, что поможет творческой реализации проектов и задумок.

В 2023 году культура в Приморском крае решили профинансировать на 3,3 миллиарда рублей. Только 719,5 миллиона рублей из этих денег – федеральные средства, свыше 2,5 миллиона рублей – краевой бюджет.

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