Глава Приморья поручил проверить деятельность безответственной управляющей компании

На приеме у губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Работу управляющей компании проверят во Владивостоке по поручению Олега Кожемяко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о многоквартирном доме на Шестой, 5а. Местные жильцы обратились к губернатору края с жалобами в адрес УК. Один из них, Михаил Заяшников, рассказал, что в доме давно пора отремонтировать крышу. Во время снега или дождя кровля сильно течет. Кроме этого, следовало бы нанять дворников и уборщиц, потому что сейчас подъезды и придомовую территорию жильцы Шестой, 5а, приводят в порядок своими силами.

– Я заселился в августе 2000 года, первый потоп был в феврале 2001-го. Эта проблема сразу была. И так ничего и не решается. Сейчас основное – это крыша. Но и остальное надо решать. До управляющей компании не достучаться.

То есть, по словам жильца, вот уже 23 года дом и его обитатели предоставлены буквально сами себе.

Беседа с главой Приморья дала свои плоды. Олег Кожемяко поручил разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки – жилищной инспекции дали установку разведать обстановку. Если все действительно так, как рассказывают местные жители, то УК признают недобросовестной и лишат прав на управлением домом.

– И проследите, чтобы не создали аналог при тех же хозяевах. Возьмите с жильцов заявления. Начинайте работу по чистке таких компаний, недобросовестных «управляек», которые не обращают внимания на жителей, не выполняют свой объем работ. Все тщательно исследуйте, – подчеркнул Олег Кожемяко.

На приеме у губернатора присутствовал еще и глава Владивостока Константин Шестаков. Он уточнил, что первые меры по решению озвученных проблем уже приняты – фактическую течь специалисты ликвидировали, а капитальный ремонт перенесут на 2024 год. До этого в планах привести кровлю в порядок было в 2035-2037 годах.

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