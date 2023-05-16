Приморцы больше интересуются спортом

Фото: предоставлено ПАО «МегаФон»

Приморцы активно включают элементы здорового образа жизни в повседневный режим. С начала года интерес к занятиям спортом и правильному питанию вырос почти на 15%. Такие данные получили аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам.

Данные МегаФона показывают, что ближе к весне число ЗОЖ-поклонников в Приморье заметно приросло. На это могли повлиять желание привести себя в форму, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде.

Жители края активнее чем год назад стали знакомиться с предложениями фитнесс-клубов. Рост составил 10%. При этом интерес у пользователей вызывают залы, расположенные в спальных районах. Вместе с тем более внимательно приморцы стали присматриваться к йоге, трафик на такие ресурсы вырос в регионе почти на 50%.

В этом году жители региона стали чаще заходить на ресурсы, предлагающие одежду и инвентарь для занятий спортом. За год трафик в интернет-магазины вырос в пять раз. Пользователи делают заказы, сравнивают цены и предложения, представленные на различных площадках. В то же время востребованность сайтов с информацией о правильном питании и доставке полезной еды увеличился на 4%.

Весной приморцы стали больше времени проводить не только в спортивных залах, но и на свежем воздухе. Согласно статистике МегаФона, горожане больше всего любят прогуливаться и совершать пробежки на Набережной Цесаревича и вокруг озера Чан. В среднем в этих локациях пользователи ежедневно суммарно прокачивают около полутора терабайт информации.

– Современные технологии помогают пользователям приобщаться к здоровому образу жизни. Они пользуются приложениями по правильному питанию и отслеживают свою активность в течение дня, узнают необходимую информацию и общаются с единомышленниками в социальных сетях. Благодаря развитой телеком-инфраструктуре интернет комфортно использовать как на улице во время пробежки, так и в спортивных залах, – рассказал директор МегаФон в Приморском крае Роман Матвиенко.

По данным независимого исследования компании Ookla, основанного на результатах замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest, медианная скорость загрузки МегаФона в регионе составляет 27,47 Мбит/с и более чем на 10% опережает показатель ближайшего конкурента.

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