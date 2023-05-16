Ножом в грудь: молодой приморец напал на женщину-водителя такси в Уссурийске

В ходе расследования выяснилось, что парень причастен и к другому преступлению. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уссурийске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось еще летом 2022 года, 2 июня. Пьяный приморец сидел в автомобиле такси на улице Переулок Серышева в Уссурийске. За рулем была женщина – сотрудница таксомоторной компании. Когда она попросила оплатить поездку, мужчина агрессивно ответил ей и, не желая платить, нанес несколько ударов ножом в грудь.

Водителю удалось отбиться, женщина с места происшествия спешно скрылась, а после обратилась за медицинской помощью. В итоге свое преступление фигурант не довел до конца по независящим от него причинам.

Злоумышленника, естественно, задержали. Им оказался 20-летний местный житель. В ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство выяснилось, что в ноябре 2021 года парень похитил из квартиры, где распивал алкоголь, телевизор. Теперь его обвиняют еще и в краже.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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