В Приморье количество фальшивых денег уменьшилось вполовину

Статистику озвучили в пресс-службе банка России. Фото: Даниил ОПАРИН

В первом квартале 2023 года в банковской системе Приморья обнаружили 24 поддельные банкноты – это почти в половину меньше, чем было в прошлом году, три из них были номиналом в 100 долларов. Об этом рассказали в пресс-службе банка России, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Количество фальшивых пятитысячных купюр составило 63%, в числе подделок оказалась банкнота номиналом 2000 рублей и восемь – 1000 рублей.

В прошедшем квартале в Дальневосточном федеральном округе в банках обнаружили 67 фальшивых купюр, среди них больше всего оказалось пятитысячных – 48 штук, 15 – номиналом в 1000 рублей, две – 2000 рублей и по одной номиналом 50 и 100 рублей.

Как объяснил начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов, люди могут получать фальшивые деньги, когда им дают сдачу в небольшом магазине, на заправке или рынке.

– Не во всех организациях кассы оборудованы специальными приборами для проверки подлинности банкнот, а кассиры обладают достаточной квалификацией, чтобы распознать фальшивку. Риск получить подделку возрастает, и когда вы продаете что-то за наличные. По этой причине сделки с крупными денежными суммами лучше проводить через кассы банков.

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