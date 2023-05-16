Вискарь уже выловили, теперь нужно рыбу: необычная и дорогостоящая рыбалка поразила приморцев

Богатый улов. Фото: Telegram-канал @rybakidv

Удачная рыбалка или же шутка двух жителей Приморья? В акватории Славянки Хасанского округа мужчины пошли на резиновой лодке на троллинг рыбы, а в итоге с помощью сачков выловили несколько бутылок виски. Своим необычным «уловом» они похвастались в местных социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В итоге на борту плавсредства оказалось минимум семь объемных «пузырей», к слову, «родом» из Японии. Приморцы же в комментариях под постом предположили, что мужчины либо таким образом решили «пропиариться», то есть целенаправленно продвинуть и сделать себя более узнаваемыми на просторах интернета, либо же это просто шутка. Мол, рыбаки сами разбросали алкоголь в море, а потом сняли, как вылавливают его.

Однако же более реалистичная версия – виски контрабандный, который сбросили бутлегеры (люди, занимающиеся подпольным производством и/или сбытом алкоголя). Один такой бутыль стоит около четырех тысяч рублей.

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