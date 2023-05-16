Сердечный приступ: в Приморье скончался уважаемый генерал-лейтенант

Валентин Кураев родился на Сахалине в 1946 году. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

В возрасте 76 лет в Приморье скоропостижно скончался генерал-лейтенант в отставке Валентин Кураев. Почти десять лет своей жизни он посвятил защите жителей и территорий края от чрезвычайных ситуаций, рассказали в пресс-службе регионального министерства ГО и ЧС, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Валентин Кураев родился в 1946 году на Сахалине в городе Корсаков и посвятил свою жизнь службе на Дальнем Востоке. С 2007 по 2016 год в ГКУ Приморского края по пожарной безопасности ГОЧС он был заместителем директора по работе с территориями, а также работал начальником ЕДДС.

– Его профессионализм, стремление к совершенствованию, настойчивость и энергичность, проявленные за годы службы, дали огромный толчок в развитии Единой дежурной диспетчерской службы. Умение слышать других и работать в команде снискали Кураеву заслуженный авторитет среди коллег и уважение земляков, – рассказали в министерстве ГОЧС Приморья.

В пресс-службе ведомства добавили, что предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.

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