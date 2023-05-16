Во Владивостоке многоэтажный жилой дом затопило кипятком

В подъезде нечем дышать из-за густого пара. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Серьезная авария произошла на улице Борисенко, 62. Жители обнаружили, что весь цокольный этаж, на котором находится спортивная секция, и подвал дома затопило кипятком. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы сообщают, что от горячей воды пар поднимается даже до 4 этажа, а внутри самого дома в подъезде нечем дышать из-за густого пара. Да и напор кипятка, который льется в подъезде и на улице, такой сильный, что слышно всем жителям дома. Все вокруг мокрое и горячее от кипятка.

В доме также отключили свет, неизвестно, специально или же это последствия серьезной аварии.

Предположительно, под спортивным залом что-то случилось с трубами. Оттуда прозвучал громкий взрыв. Очевидцы также рассказали, что к дому приезжала аварийная служба, но потом куда-то уехала.

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