Продажу алкоголя в день «Последнего звонка» запретили во Владивостоке

Продавать алкоголь запрещено и 1 сентября. Фото: Вадим ПОПОВ

Администрация Владивостока напомнила местным предпринимателям о важности соблюдать законы в области розничной продажи алкогольных напитков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации пресс-службы мэрии, розничная продажа алкоголя запрещена в дни, когда проходят «Последний звонок» и школьные выпускные. В этом году, согласно нормативным документам Министерства просвещения Российской Федерации, первое мероприятие пройдет 22-23 мая, а второе – 23-24 июня. Торговля также запрещена в Международный день защиты детей – 1 июня, День знаний – 1 сентября (если же праздник выпадает на выходной, то в следующий за ним рабочий день).

Продавать алкогольные напитки также нельзя в местах, где проходят массовые мероприятия, которые организовали органы государственной власти края или местного самоуправления.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.