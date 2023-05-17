В Приморье на трассе Спасск – Воскресенка погиб водитель

Полиция проводит проверку. Фото: принтскрин видео.

ДТП со смертельным исходом произошло в Приморье на трассе Спасск – Воскресенка. К месту аварии приехали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа полиции и скорая помощь. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, 47-летний водитель за рулем Subaru Forester ехал со стороны Спасска-Дальнего в направлении Воскресенки. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, из-за чего его машина вылетела с проезжей части и перевернулась на бок.

Из-за ДТП приморец скончался еще до приезда скорой помощи, а его пассажиры не пострадали. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Представители ведомства напомнили, что чаще всего причиной подобных аварий становится несоблюдение скоростного режима.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.