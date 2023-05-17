Мероприятия можно посетить с самого утра. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

В субботу, 20 мая, музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева приглашает жителей и гостей города посетить мероприятия, посвященные акции «Ночь музеев» (0+). Сотрудники учреждения опубликовали полную программу событий, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– В этом году мы впервые открываем для посещения фонды изобразительного искусства Музея Арсеньева, в которых хранятся более 4000 произведений, созданных в ХХ и ХХI веках. Уникальная возможность увидеть не только редко экспонируемые предметы, но и узнать детали, как организовано хранение, какие световые условия необходимы и многое другое, – рассказали в пресс-службе музея.

Посетить мероприятия можно с самого утра, так в 10:00 на уличной площадке музея откроется фудкорт, который будет работать до 22:00. С 19:00 приморцы смогут послушать выступления музыкальных коллективов.

В 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 сотрудники музея организуют тематическую экскурсию по фондохранилищу изобразительного искусства от хранителя коллекции. А в 22:00 у посетителей мероприятия будет возможность узнать о легендах древних государств и шаманских мифах.

Приморцев ждут и другие интересные экскурсии, выставки, встречи с писателями. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте музея.

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