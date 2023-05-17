В предстоящие выходные циклон принесет в Приморье дожди различной интенсивности

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Примгидромета рассказали о погоде в крае на предстоящие выходные. По словам специалистов, на регион надвигается циклон. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились синоптики, в субботу, 20 мая, вихрь подойдет к западным границам края и принесет с собой дожди, 21-го числа циклон продолжит свой путь над территорией края. Повсеместно пройдут осадки разной интенсивности. По ночам столбики термометров будут показывать +4…+10°C, днем потеплеет до +15…+22°C, а на побережье температура воздуха достигнет +8…+14°C.

Во Владивостоке также ожидаются дождливые и ветреные выходные. В ночь на 20 мая столбики термометров покажут +8…+11°C, днем +9…+12°C. 21 мая задует северо-западный ветер, потеплеет всего лишь на пару градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.