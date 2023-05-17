Житель Камчатки дал свою банковскую карту другу и вот что из этого вышло

Свою вину подсудимый отрицать не стал. Фото: Даниил ОПАРИН

Елизовский районный суд вынес обвинительный приговор 31-летнему жителю Камчатки. Мужчину осудили за кражу и мошенничество с использованием банковских карт. Уголовное дело завели по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета) и частям 1, 3 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в пресс-службе камчатской прокуратуры, в августе 2022 года знакомый подсудимого дал ему свою карту для однократной транзакции. Обвиняемый установил на свой телефон приложение банка и зарегистрировался в личном кабинете от имени друга, таким образом, он получил доступ к чужим деньгам.

Житель Камчатки заметил, что у его знакомого есть еще один счет, на котором зачислены 5000 рублей и пенсионные начисления в сумме 22 798 рублей. Воспользовавшись такой возможностью, мужчина потратил 1907 рублей, однако на этом он не остановился. Обманув сотрудников банка, он отправил заявку и согласие на получение 21 000 рублей в кредит, а затем на 366 467.

Свою вину мужчина отрицать не стал. Учитывая раскаяние, возмещение ущерба и то, что у подсудимого есть малолетние дети, ему назначили наказание в виде двух лет лишение свободы условно и испытательным сроком также на два года.

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