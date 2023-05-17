Индийские моряки будут обучаться во Владивостоке для работы в полярных водах

Реализацию планов стороны обсудили в приморской столице.

Делегация министерства портов, судоходства и водных путей Индии посетила Дальневосточный морской тренажерный центр МГУ имени адмирала Г.И. Невельского. От приморской стороны выступил ректор Денис Буров, его помощник по научной работе Михаил Холоша, а также руководство ДВМТЦ, судоводительского и судомеханического факультетов. Об этом рассказали в пресс-службе Росморречфлота, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из Индии в Приморье для участия в переговорах приехали представители Министерства портов, судоходства и водных путей, администраций морских портов, судостроительных предприятий, посольства Индии в РФ и генконсульства Индии во Владивостоке.

Одной из тем для обсуждения стала организация курсов подготовки индийских моряков для работы в полярных водах, пути реализации этих планов. После встречи гостям провели экскурсию по Дальневосточному морскому тренажерному центру.

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