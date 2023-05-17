В Приморье экс-руководителю ХК «Адмирал» изменили наказание по статье о мошенничестве

Апелляцию адвокатов рассмотрел Приморский краевой суд. Фото: ХК «Адмирал»

Приморский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на приговор Фрунзенского суда в отношении бывшего гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» и его жены. Обвиняемым в мошенничестве Илье Спокойнову и Марине Свиридовой смягчили наказание. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморцев осудили за мошенничество, совершенное группой лиц по сговору в особо крупном размере. Ранее «Комсомолка» писала, что с мая 2014 года по июнь 2016 Илья Спокойнов похитил деньги из краевого бюджета, которые предназначались на покупку оборудования для спортивных площадок.

Приморский краевой суд по части 4 статьи 159 УК РФ в качестве наказания назначил экс-гендиректору ХК «Адмирал» лишение свободы на срок до 3 лет и 6 месяцев, которые он проведет в исправительной колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Супруга Спокойнова также должна провести 3 года в колонии общего режима и заплатить штраф на туже сумму. Также ее признали виновной по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Дополнительно ей назначили исправительные работы на срок до 6 месяцев и удержание 5% из заработной платы в доход государства.

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