Известный актер Михаил Пореченков поздравил жителей Находки с праздником

В честь праздника в городе организуют спортивное детское мероприятие.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В четверг, 18 мая, приморскому городу Находка исполнилось 73 года со дня основания. Жителей муниципалитета с праздником поздравил известный российский актер Михаил Пореченков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
– Дорогие жители Находки, поздравляю вас с Днем города, желаю счастья и процветания. Мы уверены, что спорт и Россия начинается с детей. Удачи и всех благ.
Михаил Пореченков не только поздравил жителей города с праздником, но и анонсировал «Детские большие гонки» (7+). Как рассказали в пресс-службе администрации Находки, мероприятие состоится 20 мая.
С Днем города находкинцев поздравила и мэрия.
– В этот праздничный день примите искренние пожелания доброго здоровья, трудового энтузиазма, семейного благополучия. Пусть ваши амбициозные планы, связанные с родным городом, непременно реализуются. Пусть жизнь в Находке приносит радость и будет наполнена счастливыми моментами. С праздником!
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