Известный актер Михаил Пореченков поздравил жителей Находки с праздником

В честь праздника в городе организуют спортивное детское мероприятие. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 18 мая, приморскому городу Находка исполнилось 73 года со дня основания. Жителей муниципалитета с праздником поздравил известный российский актер Михаил Пореченков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Дорогие жители Находки, поздравляю вас с Днем города, желаю счастья и процветания. Мы уверены, что спорт и Россия начинается с детей. Удачи и всех благ.

Михаил Пореченков не только поздравил жителей города с праздником, но и анонсировал «Детские большие гонки» (7+). Как рассказали в пресс-службе администрации Находки, мероприятие состоится 20 мая.

С Днем города находкинцев поздравила и мэрия.

– В этот праздничный день примите искренние пожелания доброго здоровья, трудового энтузиазма, семейного благополучия. Пусть ваши амбициозные планы, связанные с родным городом, непременно реализуются. Пусть жизнь в Находке приносит радость и будет наполнена счастливыми моментами. С праздником!

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