Муниципалитеты Приморья снимают особый противопожарный режим

Последнее незначительное возгорание было зарегистрировано 16 мая. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Главам приморских муниципалитетов рекомендовали снять особый противопожарный режим, который ввели из-за участившихся лесных и природных возгораний. Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства, количество термических аномалий сократилось. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, 16 мая был зарегистрирован только один пожар – незначительное возгорание произошло на территории нацпарка «Бикин». Группа специалистов Приморской авиабазы не смогла вылететь из Тернея из-за погоды, а затем их помощь и вовсе не понадобилась. К утру 17 мая служба охраны заповедной территории локализовала пламя на площади 20 гектаров.

– Пожар не удалось быстро потушить из-за сложного рельефа местности, где он возник, и того обстоятельства, что он действовал на старых горельниках, которые быстро потушить непросто.

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