Он удирает от нас на самокате: исчезнувший накануне юный приморец найден

Мальчик пошел гулять возле дома, но к родителям не вернулся. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тревожные новости разлетелись утром 18 мая по социальным сетям Владивостока – пропал семилетний Артем. Он днем ранее, около 15 часов, ушел на прогулку, взял с собой самокат и… больше его не видели. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила подробности ситуации.

Первоклассник после тяжелого учебного дня решил развеяться и пошел гулять. Надел камуфляжную куртку и любимую желтую кепку, захватил с собой самокат и был таков.

Вечером, когда сын не вернулся домой, мама ребенка Анастасия забила тревогу. Начались поиски, подключили для оперативности социальные сети, вот только новость с ориентировкой опубликовали утром в четверг.

«Комсомолка» связалась с Анастасией, а та обрадовала срочными и хорошими вестями: нашелся, жив.

– Где ребенок провел ночь? – спрашиваем.

– Пока не знаем, мы его ловим, он от нас на самокате удирает, – явно с облегчением говорит мама.

Пока встревоженные родители занимаются мальчишкой, мы спешим сообщить хорошие новости. История с исчезновением ребенка закончилась счастливо.

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