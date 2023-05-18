Первая посевная теплица в Приморье поможет восстановить пострадавшие от пожаров леса

В теплице уже посадили семена хвойных деревьев. Фото: Денис ШЕВЧЕНКО / Правительство Приморского края.

В Приморье в лесопитомнике тепличного типа, который построили под Партизанском, впервые высадили семена хвойных деревьев. В мероприятии приняли участие воспитанники школьного лесничества «Новые лесоводы» из села Новицкое и волонтеры Находкинского завода минеральных удобрений, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Комплекс начали строить еще в 2022 году, одна теплица уже готова к эксплуатации. В питомнике есть автоматический полив, автономное электроснабжение, система вентиляции и многое другое. Как рассказал замминистра лесного хозяйства региона Анатолий Непочатых, здесь будут выращивать сеянцы деревьев с закрытой корневой системой, что поможет увеличить сроки посадки саженцев. Одна часть пород уйдет на лесообразование, другая – на озеленение Находки, Партизанска и Партизанского муниципального округа.

– Экология – важнейший приоритет для НЗМУ. Мы помогали в приобретении оборудования для тушения лесных пожаров и поддержали идею построить теплицу на 200 тысяч саженцев. Раньше саженцы для лесовосстановления приходилось приобретать в соседних регионах, но выращенные в местных климатических условиях приживаются легче. Это хорошая и нужная идея и наш вклад в экологию Приморья, – рассказал исполнительный директор АО «НЗМУ» Виктор Гребенюков.

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