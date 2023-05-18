В мэрии Владивостока объяснили загадку самого короткого тротуара в городе

В мэрии рассказали, что это за странный объект. Фото: VladNews.

Необычное изменение на дороге в центре Владивостока заметили жители города. По словам очевидцев, на Эгершельде в районе остановки «Маяк» появился самый короткий тротуар. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали жители, нечто похожее на тротуар появилось в центре города 17 мая. Его длина примерно полтора метра и пока что он не заасфальтирован. В социальных сетях приморцы стали гадать, что же это за нововведение, некоторые предположили, что это преграда для дрифтеров. Однако нашлись и те, кому объект не понравился.

– Это опасно, я чуть не въехал в него вчера вечером.

«Тротуар» не понравился некоторым жителям. Фото: VladNews.

Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой мэрии, чтобы узнать, для чего установили этот «тротуар». Как объяснили в администрации, это будущий островок безопасности, который начали оборудовать после многочисленных просьб местных жителей. Также на участке сделают пешеходный переход в районе детского сада на Крыгина, 84.

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