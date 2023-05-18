Более шести тысяч жителей Дальнего Востока пользуются умными системами для дома

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Дальнем Востоке уже 145 зданий оснащено сервисами цифровой платформы «Ростелеком Ключ». Чаще всего услуги подключали в Амурской области (43 дома), Приморском крае (33 дома) и Сахалинской области (28 домов). Наибольшей популярностью пользуются входящие в экосистему услуги «Комплексное видеонаблюдение» и «Умный домофон».

На сегодня в регионах Дальнего Востока в рамках системы «Ростелеком Ключ» установили 806 камер видеонаблюдения, 159 умных домофонов, 24 умных шлагбаума и ворот, восемь систем контроля и управления доступом, 332 умных прибора учета электроэнергии, воды, тепла и газа.

«Ростелеком Ключ» — это совокупность цифровых услуг, собранных на одной платформе, которая включает видеонаблюдение, умный домофон, умный шлагбаум, умные счетчики и умный доступ (СКУД). С его помощью можно с телефона следить за порядком и соблюдением чистоты внутри многоквартирного дома и на прилегающей территории. В 2023 году число ее пользователей превысило 6,5 тысячи.

Услуги платформы можно подключить вместе или по отдельности. Например, жильцы дома, расположенного на Каландарашвили, 32 в Якутске, могут пользоваться шлагбаумами, видеонаблюдением и умными счетчиками.

– Для нас наличие в доме современных сервисов было одним из решающих факторов в пользу выбора квартиры в этом доме. Дело в том, что сегодня наличие умных устройств — это уже повседневная реальность. Они делают жизнь более комфортной и безопасной, поэтому для нас выбор был очевиден, – отметила Арина, жилец дома.

С видеонаблюдением удобно контролировать происходящее в подъездах многоквартирных домов, на парковке или придомовой территории. Цифровой облачный сервис дает возможность просматривать записи онлайн, а также сохранять изображения в архиве от 7 до 60 суток в зависимости от выбранного тарифа. Современные IP-видеокамеры обладают широким углом обзора и оснащены объективом, который позволяет снимать картинку с высоким разрешением и детализацией.

В Уссурийске благодаря установленным камерам видеонаблюдения на фасаде ЖК «Александровские высоты» удалось в краткие сроки найти любимого пса, сорвавшегося с поводка. А в Благовещенске жильцы многоквартирного дома по улице Василенко с помощью камер смогли установить обстоятельства автомобильной аварии, которая произошла во дворе.

«Умный домофон» позволяет управлять входом в подъезд, даже если хозяин уехал. При звонке в домофон владелец квартиры получает видеоизображение гостя на экран своего гаджета и может дистанционно открыть ему дверь. По мнению новоселов, это отличная возможность следить за ремонтными бригадами.

– В нашем ЖК “Нордик”, который был сдан в декабре 2022 года, с самого начала были установлены цифровые сервисы. Мы быстро оценили все плюсы “Умного домофона”, потому что смогли уехать в отпуск и удаленно впускать в подъезд доставщиков мебели и специалистов по ремонту. Им оставалось лишь попросить соседа открыть дверь в квартиру. А после возвращения планирую с помощью видеокамер следить за гуляющей во дворе дочкой», — рассказала Анна Ударцева из Хабаровска.

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