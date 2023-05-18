На месте медики и спасатели: крупное ДТП произошло на подъезде к Владивостоку

По предварительным данным, рулевой не справился с управлением. Фото: КП – Владивосток

Крупногабаритная машина перевернулась на дороге на полуострове Де-Фриз во Владивостоке. На месте работает бригада скорой медицинской помощи, а также приморские спасатели, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в послеобеденное время в четверг, 18 мая, на съезде на трассу Де-Фриз со стороны поселок Новый. Большегруз ехал по трассе и, видимо, не справился с управлением. Из-за маневра махина завалилась набок.

На место сразу же выехали медики и спасатели. Водитель жив, но получил травмы, ему понадобилась помощь врачей. Пожарные, в свою очередь, смывают топливо с дороги.

Машины заняли большую часть дороги.

Есть ли другие участники аварии, пока неизвестно.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю за официальным комментарием по поводу ДТП.

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