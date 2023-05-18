«Стать лучше себя вчерашнего»: участники забега Leo.Run в Приморье рассказали о мероприятии

Предоставлено «КП – Владивосток»

Трейловый полумарафон Leo.Run вновь пройдет 10 июня в Хасанском муниципальном округе. Организаторами уникального спортивного праздника выступают беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Более 700 участников пробегут по необычной трассе в национальном парке «Земля леопарда». Маршрут будет проходить недалеко от села Барабаш, он проложен на действующей минерализованной полосе, в зоне хозяйственного назначения.

Каждый год в начале лета на спортивный праздник приезжают профессиональные спортсмены и просто любители со всей России – где как не у нас, в Приморье, можно буквально прикоснуться к дикой природе, в которой обитает леопард? Маршрут однозначно уникален в своем роде. Организаторы провели небольшое блиц-интервью с постоянными участниками забега.

Наталья Ларкина, Находка, постоянный участник Leo.Run

– Почему выбрали именно этот старт?

– У нас в разы меньше беговых событий, чем на западе, поэтому я просто не имею права не бежать в Leo. Я каждый год бегаю его, и каждый год этот старт, как мини-путешествие: сначала едешь «в лес», в нацпарк с потрясающими видами, бежишь в сложных условиях. Горочки, жара (если повезет), следы леопарда на обочине, классная компания. Это очень атмосферный старт.

– Что вас вдохновляет, заставляет двигаться к цели?

– Результат. Ты видишь прогресс и хочется еще-еще-еще. Прогресс в скорости, в том, что бежать становится легче, в качестве тела. Я вообще считаю, что никакая внешняя мотивация не справится, когда нет внутренней мотивации.

Что ждете от Leo.Run 2023 и какие цели ставите ?

– Я бегу 5 км. С осени 2022 года я занимаюсь бегом под руководством Натальи Колосковой (Власовой), МСМК, именитой приморской легкоатлетки, члена сборной России, которая, кстати, в прошлом году стала победительницей Leo. Поэтому хочется, чтобы у меня сложились две части пазла — пробежать с удовольствием и быстрее, чем в 22 и 21 году. В 21 году я бежала 5 км за 35:43, в 22 году 32:39. Мой план на этот год — выбежать из 30 минут. Не зря же тренируюсь)

Маннапов Альберт, Уфа, участник Leo.Run 2023

– Почему выбрали именно этот старт?

– Это один из стартов, в которых я принимаю участие. Трейл по Земле Леопарда, где еще такое можно найти…

Регистрация на уникальное беговое событие Дальнего Востока идет полным ходом, среди зарегистрировавшихся на сегодняшний день участники из Амурской, Еврейской, Московской, Сахалинской, Свердловской, Томской области, также примут участие спортсмены из Приморского, Камчатского, Хабаровского, Красноярского края, из республики Бурятии и других регионов.

– От Leo.Run жду праздника бега. Уже предвкушаю всю эту атмосферу. На своей дистанции ставлю цели пробежать лучше, чем это было в прошлом году и попробовать войти в тройку в своей возвратной категории, – рассказала Александра Мареха из Владивостока.

Для будущих участников разработаны выгодные программы лояльности, с которыми можно ознакомиться на сайте события leorun.ru, а также во ВКонтакте и Telegram-канале.

Напомним, что часть средств от продажи билетов будет направлена на мероприятия по сохранению популяции редчайшего дальневосточного леопарда.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.