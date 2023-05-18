Из-за воды на полу пьяный житель Приморья забил тещу до смерти

Уголовное дело направили в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Артема. 43-летнего мужчину обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в феврале 2023 года пьяный приморец поссорился со своей родственницей, и именно поэтому он распустил руки. Как рассказала «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК России по Приморью Аврора Римская, мужчину разозлили действия тещи – она включила воду, которая в итоге разлилась на пол. Травмы оказались настолько сильными, что женщина скончалась.

Аврора Римская добавила, что обвиняемый – обычный мужчина, со спиртным обычно не перебарщивает, а его теща страдала психиатрическим заболеванием.

На приморца завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), в дальнейшем со всем разберется суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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