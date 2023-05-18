В Петропавловске-Камчатском сотрудники МЧС спасли «черную пантеру» с помощью автолестницы

Черная пантера. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

По-настоящему добрая история произошла в Петропавловске-Камчатском. В краевой столице Камчатки спасатели приехали выручать черную кошку, забравшуюся на дерево, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на чрезвычайное ведомство.

Спускать кошку на улицу Океанскую отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Приезда спасателей очень ждали столпившиеся вокруг дети, которые переживали за судьбу «черной пантеры» – так питомца прозвали местные ребята. Обошлось без травм и стресса для животного. Однако так и осталось загадкой, зачем кошка вообще полезла на дерево.

В пресс-службе Главка МЧС по Камчатскому краю напомнили, что обратиться к спасателям можно по номеру 112. Ранее мы писали, как пограничники спасли китаянку из реки Уссури.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.