В Роспотребнадзоре сообщили, что гамазовые клещи не заразили чумой жителей Приморья

Серьезные заболевания переносят другие клещи, обитающие в крае. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Приморского управления Роспотребнадзора рассказали, стоит ли жителям края опасаться нового вида клещей, который переносит чуму. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В социальных сетях быстро распространяется информация о гамазовых клещах, которые переносят чуму. По словам представителя отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Виктории Солосиной, эти кровососущие паразиты питаются кровью мелких млекопитающих, птиц и рептилий. Они могут быть переносчиками природно-очаговых заболеваний, но для человека не опасны.

– Они не нападают на людей. При случайном укусе у вас может появиться лишь аллергический дерматит.

По данным Роспотребнадзора, в Приморье не зафиксированы случаи заражения жителей и гостей края от гамазовых паразитов. Чаще всего люди заболевают от иксодовых клещей, которые вызывают энцефалит, эрлихиоз, а также могут быть переносчиками бактерий боррелии, риккетсии, анаплазмы.

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