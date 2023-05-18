Труп прибило к берегу полуострова Песчаный во Владивостоке

Приморцы предполагают, что погибший мужчина – рыбак. Фото: Марина БУНАКОВА

Во Владивостоке на берег полуострова Песчаный выбросило тело неизвестного мужчины в районе базы отдыха. О случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Судя по кадрам видео, жители увидели в море плавающее тело и своими силами вытащили его на берег, после чего рассказали о случившемся сотрудникам МЧС. Местные предполагают, что это рыбак, случайно выпавший с корабля или лодки.

Кто этот человек, как попал в акваторию и от чего именно погиб, неизвестно. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю. Специалистам предстоит провести ряд экспертиз, чтобы ответить на все оставшиеся вопросы.

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