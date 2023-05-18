Приморские спортсмены впервые приняли участие во всероссийских соревнованиях по скалолазанию

Ребята проявили силу, выдержку и мастерство. Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России.

По уже сложившейся доброй традиции первые майские дни лучшие юные скалолазы из разных регионов страны проводят в Калининграде. В этом году заявки на участие в Первенстве России в боулдеринге, а также во всероссийских соревнованиях «Янтарные вершины» в дисциплинах «скорость» и «трудность» подали 470 спортсменов. Масштабные состязания с 4 по 9 мая прошли в комплексе скалодромов в «Автотор-Арена».

Спортсмены из 38 регионов проявили упорство и показали отличные навыки покорения «вершин». Как отмечает председатель Приморской краевой федерации скалолазания Виктор Гуреев, впервые в Калининграде на соревнованиях такого уровня приняли участие юные спортсмены из самого отдаленного региона – Приморья.

– Мы рады, что наш вид спорта, который недавно вошел в программу Олимпийских игр, вызывает столько интереса у молодежи. Несмотря на то, что федерация скалолазания Приморского края еще достаточно молода, мы прикладываем все усилия, чтобы дать дорогу юным спортсменам в большой спорт и позволить представлять Приморский край на соревнованиях самого высокого уровня.

Юная представительница Приморья Ульяна Клановец. Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России.

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Всероссийские соревнования «Янтарные вершины» – это турнир с историей, который подарил первые победы не одному поколению скалолазов.

За награды боролись представители четырех возрастных категорий. Юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет, а также юниоры и юниорки. Определили сильнейших в лазании на трудность и на скорость. А подростки 10-13 лет смогли себя проявить еще и в боулдеринге (серия коротких предельно сложных трасс).

У юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет, а также у юниоров и юниорок в Калининграде прошел главный старт сезона в дисциплине «боулдеринг» – Первенство России.

Приморский край на соревнованиях представляли 5 спортсменов – в категории 10-13 лет участвовали Ульяна Клановец и Тимур Кочергин из клуба «Онсайт», Илья Кацура и Игорь Горовенко из клуба «Типография». В Первенстве России в категории девушки 16-17 лет за медали боролась Евгения Изергина из «Онсайта».

Илья Кацура. Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России.

Тимур Кочергин. Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России.

– Это мои первые соревнования такого уровня. Было непросто, но очень интересно. Я рада представившей возможности и хотела бы поблагодарить всех, кто нам помогал и в особенности группу компаний «Славда». Отдельное спасибо тренерам и нашей команде поддержке – ребятам из клуба, друзьям и родителям, которые переживали за нас и все время были на связи. Будем стараться показывать высокие результаты и достойно представлять Приморский край, – поделилась впечатлениями Евгения Изергина.

Евгения из Владивостока. Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России.

Чтобы стать лучшими в России скалолазами, ребята продолжат тренироваться. Напомним, сборная приморья участвовала впервые.

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