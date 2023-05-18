Ипотека стала на миллион меньше: приморская семья вздохнула с облегчением после обращения в банк

Многодетная семья проживает во Владивостоке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Почти за пять месяцев действия программы «Миллион за третьего ребенка» целых сто приморских семей получили долгожданную выплату. Сотым получателем стала преподаватель вуза, кандидат социологических наук Евгения Абросимова. Во время общения с представителями Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики женщина поделилась своими эмоциями, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Новая мера поддержки многодетных семей начала действовать в Приморье в 2023 году. Родителям, у которых с 1 января 2023-го по 31 декабря 2025-го рождается третий или последующий ребенок, платят один миллион рублей. Деньги должны пойти на погашение ипотеки. Важный момент – квартира или дом должны быть куплены в крае. 550 тысяч рублей дает региональное правительство, еще 450 тысяч семья получает из федерального бюджета.

Как мы уже упомянули, сотым получателем стала университетский преподаватель из Владивостока – Евгения. Она узнала о том, что в Приморье начинает действовать такая программа, после Нового года. К этому моменту женщина и ее супруг уже готовились к появлению малышки. Евгения говорит, что новость ее порадовала, ведь у них к тому моменту уже была ипотека с семизначной суммой.

– В марте я стала мамой в третий раз и когда выписалась, то стала разбираться, как воспользоваться мерой господдержки. Оказалось, что все несложно, меня проконсультировали. Подали документы в банк, там все быстро рассмотрели и приняли документы. На следующий день ипотека стала на миллион меньше, – поделилась счастливая родительница.

Заместитель главы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева отметила: раз проект в Приморском крае пользуется успехом и помогает жителям улучшать свои жилищные условия, то есть все основания для того, чтобы распространить опыт на другие регионы ДФО.

Для меры поддержки Москва выдала региону 457,6 миллиона рублей. Планируется, что за три года действия программы ею воспользуются около 2,5 тысяч многодетных семей.

Выплата предоставляется один раз, деньги можно потратить только на один ипотечный кредит, и тут не важно, построен уже дом или только возводится, главное – его расположение в крае. Еще один важный момент – ребенок должен быть зарегистрирован в одном из ЗАГСов Приморья.

Оформить заявку можно онлайн через портал «Госуслуги» или лично в офисе банка, выдавшего ипотеку.

Евгения с супругом и третьим ребенком.

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