Приморские семьи получили по миллиону за третьего ребенка

Мера поддержки станет действенным механизмом демографической политики в регионе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье семьи, в которых третий ребенок родился с 1 января 2023 года и был зарегистрирован в ЗАГСе на территории края, могут получить выплату в миллион рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правде – Владивосток».

В рамках программы «Миллион на третьего ребенка» 450 тысяч рублей выделяется из федерального бюджета, еще 550 тысяч – из регионального. Выплата однократная и только на одну ипотеку. Для реализации проекта в бюджет Приморья направлено 457,6 миллионов рублей из федерального бюджета.

– Мы очень рады, что Правительство России приняло решение об осуществлении выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка или последующих детей до 1 миллиона рублей в Приморском крае. Рассчитываем, что данная мера поддержки станет действенным механизмом демографической политики в регионе в части возрождения ценности большой семьи, – добавила министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая.

Для получения выплаты семье надо подать заявку на портале «Госуслуги» или в банке, где они брали ипотеку.

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