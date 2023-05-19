Угрожают пенсионерам: автомобильные грабители орудуют в Приморье

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморские автомобилисты стали жертвой мошенников. По словам пострадавших, неизвестные прокалывают шины машин, а затем воруют вещи из салона, когда хозяин выходит проверить состояние колес. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам одного из приморцев, ночью он остановился автомобиль в кармане для стоянки и решил вздремнуть. Проснулся от того, что кто-то постучал ему в окно и сообщил о пробитом колесе. Когда мужчина вышел из машины, неизвестные похитили его документы.

– Рядом стоял белый «Приус» с металлическим прицепом. За возврат документов попросили 300 тысяч рублей, посредник говорил, что заставит меня рыдать. Мне, пенсионеру, угрожают.

Впервые об опасности водителей предупредили жители Большого Камня, но судя по всему мошенники орудуют и в других городах Приморья.

– В районе Михайловки ограбили моего брата. Были на «Приусе», прокололи колесо. Когда он вышел из машины, у него украли сумку со всеми документами и карточками, а через несколько дней написали и предложили вернуть все за 350 тысяч.

Конечно, нельзя утверждать, что оба случая – дело рук одних и тех же людей. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД по Приморье за подробностями.

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