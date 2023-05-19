Во Владивостоке сотрудники ОСН «Гром» задержали сбытчика наркотиков

Сейчас нарушитель находится под стражей. Фото: принтскрин видео.

В Приморье отряд специального назначения «Гром» задержал жителя Владивостока, 38-летний мужчина попался с поличным, когда пытался продать наркотики. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по краю, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей ведомства, мужчину с 240-граммовым свертком наркотиков заметили в районе дома на Сабанеева, 15. Задержав мужчину, специалисты провели обыск в его квартире, где нашли и изъяли более 15 граммов синтетических веществ, весы и другие предметы.

Оказалось, что задержанный приобретал наркотики через социальные сети, после чего продавал их жителям Приморья. На мужчину завели уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере). Владивостокца заключили под стражу, максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до 20 лет.

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