Кругом дым, ничего не видно: происходящее в районе Зеленого угла во Владивостоке встревожило жителей

Кадры появились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

В пятницу, 19 мая, некоторых жителей Владивостока ждал неприятный сюрприз. В районе Зеленого угла задымился автобус. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадрами произошедшего очевидцы поделились в социальных сетях. По словам жителей, прямо на остановке задымился маршрутный автобус. Из-за густой пелены практически ничего не видно.

Номер автобуса не сообщается, также неизвестно, были ли в этот момент пассажиры внутри салона. Из-за чего задымился транспорт – также остается загадкой, возможно, произошла какая-то поломка.

Видео стало поводом для шуток. Некоторые приморцы написали, что кто-то решил пожарить шашлыки прямо на остановке, другие – что это все дело любителей вейпов.

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