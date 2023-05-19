Во Владивостоке в пятый раз начала работу «Медиашкола: Дальневосточный репортер»

В программе очной сессии Медиашколы – семинары и мастер-классы, посвященные самым разным темам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке в пятый раз начал работу уникальный проект по повышению квалификации профессиональных журналистов «Медиашкола: Дальневосточный репортер». На сдачу сессии в столицу Приморья прибыли специалисты из разных субъектов региона, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все участники проекта встретились в стенах Морского государственного университета имени Адмирала Г.И. Невельского. В первый день прошло вручение удостоверений выпускникам Медиашколы, успешно завершившим обучение. Лично в церемонии участие приняли около 80 человек, а всего выпускниками пятого набора стали 158 медиаэкспертов.

Это экспериментальный проект окружного уровня по повышению квалификации и подготовке на Дальнем Востоке сообщества профессиональных журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб региональных и муниципальных органов власти. Идею воплотили в жизнь с февраля 2018 года благодаря Фонду развития социальных инициатив при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. За пять лет сертификаты о повышении квалификации получило более 400 выпускников из всех 11 регионов ДФО.

В программе очной сессии – семинары и мастер-классы, посвященные самым разным темам: от проблем информационной безопасности и противодействия фейкам до особенностей освещения специальной военной операции и хода реализации национальных проектов. Профи в сфере журналистики и военные корреспонденты расскажут о том, как работать в социальных сетях в текущих условиях, правильно выстраивать государственную информационную политику и освещать проблемные темы.

В 2023 году Медиашкола сменит вектор и нацелится на расширение числа обучающихся за счет более активного привлечения сотрудников, работающих в муниципалитетах ДФО, а также на адаптацию процесса обучения к текущей обстановке. Теперь проект будет носить название «МедиаАкадемия», основной целью станет повышение профессиональных компетенций сотрудников, занимающихся реализацией информационной политики на Дальнем Востоке, и увеличение вовлеченности аудитории в их материалы.

Для этого запланирован целый ряд новых мероприятий, в частности выездных блицтренингов, часть из которых будет транслироваться онлайн, чтобы охватить даже тех, кто не смог присутствовать лично. Кроме этого раз в квартал будут проходить экспертные сессии, а также специальные встречи, направленные на поддержку наиболее успешных сотрудников, показавших высокое качество работы в ходе реализации информационной политики в своем регионе.

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