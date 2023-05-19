Всероссийская патриотическая эстафета «Россия – страна Героев» стартовала во Владивостоке

Мероприятие прошло в Дальневосточном федеральном университете. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В приморской столице в рамках Всероссийской эстафеты Следственного комитета РФ «Россия – страна Героев» прошли торжественные мероприятия, которые охватили 16 городов страны. Они проводятся для того, чтобы напомнить молодежи о заслугах их предков. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Главный символ эстафеты – книга «Герои Отечества», страницы которой заполняются историями о легендарных жителях городов и интересными фактами о населенном пункте. Теперь в ней появились записи о Приморье, жителях края и их подвигах.

Мероприятие охватило 16 городов России. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В рамках эстафеты проходят патриотические мероприятия, направленные на поддержку молодежи и бойцов спецоперации. Во Владивостоке торжества организовали в ДВФУ. Присутствовали на них руководитель следственного управления СК РФ по Приморье Владимир Фомин, губернатор края Олег Кожемяко, глава дальневосточной столицы Константин Шестаков, руководители региональных управлений ФСБ, МВД, ГУФСИН, МЧС, участники СВО. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны Анатолий Лавров и Исаак Ланцман.

Торжество посетил мэр Владивостока Константин Шестаков. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Глава Приморья и мэр Владивостока были награждены медалями «За содействие». В рамках эстафеты Следственный комитет организовал проект «Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков», в котором приморцы также приняли активное участие.

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