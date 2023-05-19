«Восточный Порт» устанавливает новые двери в детсадах Врангеля

Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт»

В детском саду №65 в посёлке Врангель Находкинского городского округа появились новые межкомнатные двери. Конструкции, выполненные из современных материалов, прочны, удобны и безопасны в эксплуатации. Сейчас новые двери устанавливают в другом детском саду посёлка – №55.

Замена устаревших дверей на новые стала возможной благодаря портовикам и Фонду «Восточный Порт», который оперативно откликнулся на просьбу администрации детского сада. Фонд качественно и своевременно выполняет проекты, сформированные по заявкам руководства детских садов Врангеля. Ранее в установленные сроки «Восточным Портом» были модернизированы интерьеры в раздевалках, приобретены буфетные группы, бытовая и цифровая музыкальная техника, заменена мебель, установлены новые игровые объекты на прогулочных площадках, смонтирована «сенсорная комната» для реабилитации и отдыха детей.

Обеспечить каждому маленькому жителю Врангеля комфортное и безопасное детство, а его семье – спокойствие за малыша – одна из приоритетных задач программы «Дети», реализуемой Фондом «Восточный Порт» в числе 12-ти программ социального развития.

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