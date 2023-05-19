Специалисты ДРСК провели занятие по электробезопасности в школе Владивостока

Фото: АО «ДРСК»

Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) провели занятие по электробезопасности для учеников 6-7 классов в школе № 40 Владивостока. Всего в мероприятии приняли участие более 60 детей.

Занятие для школьников провел опытный энергетик, ведущий специалист по охране труда Приморских южных электрических сетей Сергей Панченко. Энергетик рассказал школьникам о видах электростанций, чем они отличаются, рассказал о том, что электричество может быть опасно даже на расстоянии, об опасности проникновения на энергообъекты, рассказал случаи из своей практики по расследованию несчастных случав, в том числе с участием детей, которые погибли от воздействия электрического тока. Также Сергей Панченко показал предупреждающий знаки и специальные защитные средства энергетиков. Дети внимательно слушали специалиста, задавали вопросы.

Фото: АО «ДРСК»

Энергетики ДРСК на регулярной основе проводят занятия по электробезопасности в школах Дальнего Востока. В Приморье в таких занятиях с начала года приняли участие более 300 школьников. Главная цель занятий – повышение качества знаний школьников по теме «электробезопасность». Кроме этого, в рамках этой работы специалисты филиала организуют экскурсии на энергообъекты, готовят информационные плакаты и прочие материалы по электробезопасности для школьников. В компании уверены, что постоянная разъяснительная работа позволяет значительно снизить риски электротравматизма среди школьников.

Фото: АО «ДРСК»

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