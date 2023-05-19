Прокуратура Приморья добивается от правительства снятия с должности важного руководителя

Фонд капитального ремонта отвечает за состояние зданий в Приморье. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье собираются уволить генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Михаила Клепцова. В пятницу, 19 мая, Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил иск краевой прокуратуры. Надзорное ведомство добивается исполнения данного решения, так как Клепцов стал руководителем без необходимого навыка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Так, год назад, в мае 2022 года, Фонд капремонта запустил конкурс, на котором комиссия выбирает нового руководителя. Среди кандидатов был Михаил Клепцов, и именно его и избрали главой регионального оператора.

Вскоре краевая прокуратура начала проверку – поводом послужили сомнения насчет исполнения требований закона Трудового кодекса. Так, одним из условий было наличие опыта работы на руководящих должностях не меньше трех лет. Вот только проверка надзорного органа показала – на момент конкурса у Михаила Александровича необходимого навыка не было.

– В связи с выявленными нарушениями прокурор края предъявил к правительству Приморского края и Фонду капитального ремонта многоквартирных домов региона иск о признании решения конкурсной комиссии незаконным и прекращении трудового договора с генеральным директором Фонда, – сказано в сообщении госоргана.

19 мая Фрунзенский суд удовлетворил иск прокурора, однако решение суда пока не вступило в законную силу.

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