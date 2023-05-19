217 миллионов рублей от упраздненного Ростуризма направят на культурный код Владивостока

Все приведут к единому стилю. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На культурный код Владивостока планируют направить 217 миллионов рублей. Исторический центр города превратят в единое архитектурно-культурное пространство, обустроят уличную инфраструктуру, создадут карт-схемы и знаки навигации. Соответствующее соглашение подписали глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский и мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевое правительство.

Деньги выделены в рамках распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О том, что средства направит Ростуризм, стало известно в прошлом году. Из бюджета Приморья Владивостоку выделят субсидию для обустройства культурного кода.

В проекте предусмотрены организация комфортного передвижения инвалидов, архитектурно-фасадные подсветки, смотровые площадки. Такая мера, считают власти, может увеличить поток туристов в город.

Как уже писала «КП», деньги распределены по направлениям: навигация, установка модульных туалетов, подсветка зданий. Часть средств пойдет на организацию ярмарок и создание туристических центров.

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