«Восточный Порт» приобрел кондиционеры для детского дома Находки

Фото: АО «Восточный Порт»

Новые кондиционеры, взамен старых и пришедших в негодность, установлены в помещениях продуктового склада детского дома Находки. Наступает сезон повышения температур и влажности воздуха, поэтому важно, чтобы помещения, где хранятся продукты питания для детей, соответствовали всем санитарным нормам.

Фото: АО «Восточный Порт»

Фото: АО «Восточный Порт»

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